Pozor na životnú poistku, ktorá je výhodnejšia len na prvý pohľad!

Ak rozmýšľate nad životným poistením, možno si necháte vypracovať ponuky od viacerých sprostredkovateľov, prípadne sami obeháte viacero poisťovní. Avšak pozor, aby ste neporovnávali neporovnateľné!

Aby sme si ukázali príklad dvoch na prvý pohľad rovnakých poistiek s rovnakými poistnými sumami a „rovnakými pripoisteniami“, nemusíme ani porovnávať produkty dvoch rôznych poisťovní. Úplne sa stačí pre ilustráciu pozrieť na podobné pripoistenia v tej istej poisťovní, s rovnakými poistnými sumami. Detaily sú však dôležité a to si ukážeme aj vysvetlíme ďalej.

Pre ilustráciu poisťujeme 31 ročného človeka až do dôchodkového veku 65 rokov, ktorý má povolanie v rizikovej skupine 1 a nevykonáva rizikové športy, nefajčí a má zdravé BMI. Nebudeme robiť reklamu poisťovní, takže ju tu nebudem uvádzať. No je to reálna kalkulácia a pri elektronickej komunikácii s poisťovňou viete mať ešte zľavu 10 % .

Drahšia ponuka:

Smrť s konštantnou sumou 50 000 € Trvalé následky úrazom s progresiou 500%, S plnením od 1% 30 000 € Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 7. dňa, s plnením od 1. dňa 20€ / deň Denná dávka pre prípad pracovnej neschopnosti - plnenie od 15. dňa PN 20€ / deň Kritické ochorenia - komplexný balíček 10 000 € Invalidita nad 40 % - mesačná dávka 400 € /mesačne Spolu cena 104,21 € /mesačne

Lacnejšia ponuka:

Smrť - klesajúca PS 50 000 € Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu - plnenie od 50 % TP 30 000 € Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 22. dňa, s plnením od 1. dňa 20€ / deň Denná dávka pre prípad pracovnej neschopnosti - plnenie od 29. dňa PN 20€ / deň Kritické ochorenia - základný balíček 10 000 € Invalidita nad 70 % - mesačná dávka 400 € Spolu cena 48,11 €

Ako vidíme z porovnania týchto dvoch na prvý pohľad takmer rovnakých ponúk, rozdiel v cene je viac ako dvojnásobný. Rozdiely v poistnej ochrane sú však niekedy ešte väčšie.

Poďme pomaličky od prvého pripoistenia. Pri drahšej ponuke máte poistenie smrti (z akejkoľvek príčiny) na konštantnú, teda pevnú sumu 50 000€, ktorá sa nemení po celú dobu poistenia. V lacnejšej je smrť s klesajúcou PS, čo znamená že bude klesať po celú dobu poistenia. V tomto konkrétnom produkte o jednu 34tinu každý rok (34= doba poistenia. Teda približne o sumu 1470€ ročne. Toto pripoistenie je super, ak má slúžiť na zabezpečenie záväzkov ako hypotéka. No ak chcete zabezpečiť svojich pozostalých nejakou konkrétnou sumou, tak si určite vyberte drahšie pripoistenie s konštantnou PS

Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu. Pozor lacnejšia ponuka je až pri úrazoch s poškodením nad 50%, čo môže napr. znamenať, že ak prídete úrazom „len o zopár prstov“ tak nedostanete z takejto poistky nič! Áno, dobre čítate a potom je už neskoro nadávať na poisťovne, treba vedieť, čo podpisujete, prípadne si občas nechať zmluvy „preventívne“ skontrolovať. Drahšia ponuka má v sebe aj progresiu, takže PS bude narastať až do 5 násobku sumy 30 000€ pri najvážnejších úrazoch. Výsledok? Určite si vyberte možnosť s progresiou a s plnením už od 1% TN

Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu od 7./22. dňa, s plnením od prvého dňa. Jednoducho vysvetlené v lacnejšej variante potrebujete aby liečba úrazu trvala minimálne 22 dní a v drahšej stačí, ak trvá 7 dní. Pri tomto pripoistení je rozhodnutie na vás. Nechajte si porovnať cenovo oba varianty a rozhodnite sa. Každopádne poistka má chrániť najmä pred väčšími „stratami“ a tou je skôr úraz s trvaním min. 22 dní.

Denná dávka pre prípad pracovnej neschopnosti (PN) plnenie od 14. alebo 29. dňa. Tu je už z názvu jasné, že v drahšom type pripoistenia bude plnenie už od 14. dňa PN zatiaľ čo u lacnejšom až od 29. dňa PN. Znovu pripomínam, že životné poistenie má zabezpečiť najmä vážnejšie choroby a úrazy, čiže úplne vám stačí to od 29. dňa PN. No ak sa rozhodujete medzi dvoma ponukami, dávajte si pozor, či porovnávate to isté. Na druhej strane si treba zvážiť aj to, že rozdiel v plnení bude 15 dní. Teda 15x 20€ denná dávka, by bol rozdiel 300€. Možno sa Vám teda oplatí priplatiť si, nechajte si urobiť kalkuláciu s oboma typmi a zvážte aj podľa toho ako je na tom Vaša finančná rezerva. Ak nie je úplne ideálna (minimum vo výške 3 až 6 násobku priemerných bežných mesačných výdavkov) tak si pokojne priplaťte pokiaľ rozdiel v cene nie je veľký.

Kritické ochorenia základný / komplexný balíček. V tomto konkrétnom porovnaní je v základnom balíčku 25 diagnóz a v komplexnom 56. To je dosť veľký rozdiel čo poviete? Na trhu sú poisťovne, ktoré ponúkajú aj podstatne menej ako 25 diagnóz a dokonca to štandardne poisťujú len na 5 rokov. Takže ak vám seriózny sprostredkovateľ ponúkne ako najvýhodnejší produkt ten s 56 diagnózami a poistením až do dôchodkového veku a potom si necháte urobiť ponuku aj u ďalšieho, ktorému ide len o to aby „predal“ tak vám ponúkne na oko výhodnejší produkt, no „zabudne“ povedať v čom je rozdiel, tak prosím nenaleťte a porovnávajte porovnateľné. Inak na to môžete neskôr nepekne doplatiť.

Invalidný dôchodok nad 40 alebo 70% invalidity. V tomto si uvedomte, že tí ktorým sociálne poisťovňa prizná invaliditu nad 70% sú už vo veľmi ťažkom stave a je to reálne málo prípadov (pozor nad, takže ešte aj rovných 70% stačí na to aby ste z poistky nedostali nič!). Skutočná ochrana je vtedy, ak máte plnenie pri takomto alebo podobnom pripoistení už nad 40% invalidity. Vtedy je síce mesačný dôchodok napríklad len polovica poistnej sumy (čiže nie 400€ ale „iba“ 200€) no máte reálnu ochranu pred výpadkom príjmu z dôvodu invalidity. V prípade invalidity nad 70% je v plnom rozsahu, čiže tu konkrétne 400€ mesačne. Ide o veľmi drahé pripoistenie, nakoľko poisťovňa by vám ho musela vyplácať po celú dobu poistnej ochrany a vašej invalidity, čo môže byť pokojne aj 10-20 rokov.

Ako vidíte, nie všetko čo na prvý pohľad vyzerá lacnejšie je aj výhodnejšie. Neporovnávajte neporovnateľne a nenaleťte niekomu, kto chce prebiť konkurenčnú ponuku, len aby predal a vôbec ho nezaujíma, že vás uviedol s naoko výhodnejšou ponukou do omylu a vy v prípade poistnej udalosti nedostanete také poistné plnenie, aké očakávate.