Kedy sa oplatí refinancovanie hypotéky mimo fixácie

Ak ste si zobrali hypotéku v čase vyšších úrokov a prešvihli ste obdobie refixácie úroku zaplatíte si v prípade refinancovania inou bankou poplatok 1% zo zostatku. Stále sa vám to však môže oplatiť, ak budú úspory vyššie.

Premárnili ste obdobie kedy vám končila fixácia úrokovej sadzby a mali ste možnosť „preniesť úver“ do inej banky bez poplatku? Nezúfajte, stále môžete výrazne ušetriť a nečakať na výročie zmeny fixácie úrokov ďalšie 2 roky či ešte dlhšie. Najčastejšie využívané obdobia fixácie úrokovej sadzby sú 3 roky. Momentálne pri nízkych úrokoch, odporúčam využiť 5 ročné obdobie, kde sú úroky rovnaké alebo len mierne vyššie ako pri 3 ročných fixáciách. Tejto téme som sa už venoval v tomto článku.

Zostatok úrok doba splátka mesačne splátky za 2 roky 90 000€ 3% 26r. 415,78 9 979 90 000€ 2% 26r. 370,17 8 884 90 000€ 1% 26r. 327,7 7 865

V tabuľke vidíme príklad s hypotékou, kde by bol zostatok 90 000€ a bola by zobraná pred rokom s úrokom 3% ročne (prípadne by pred rokom bolo výročie fixácie, ktoré by sa nevyužilo na refinancovanie). Ak by sme úver na bývanie s takým úrokom mali refinancovať novým s úrokom 2%, tak sa nám to podľa tabuľky neoplatí, nakoľko poplatok za predčasné splatenie 900€ (1% zostatku) a teoreticky by sme ešte museli počítať s poplatkom za nový úver okolo 200€ a nový znalecký posudok tiež okolo 200€ (aj keď niektoré banky tieto poplatky nemajú, resp. vám zaplatia nový znalecký posudok). Suma sumárom, neušetrili by sme nič alebo veľmi málo na to aby to malo význam.

Úplne iná je už situácia s novou hypotékou s úrokom 1% (teoreticky sa aktuálne dá dojednať aj úrok nižší ako 1% ročne) V tejto situácii ak odrátame od sumy 9 979€ (výška splátok a úrokov za 2 roky pri pôvodom úvere) sumu 7865€ (nová výška splátok a úrokov ) sumu 900€ ako poplatok za predčasné splatenie, tak sme na úspore 1 214€, čiže aj keby sme s novou bankou „nevyjednali“ bezplatné sprostredkovanie nového úveru alebo preplatenie znaleckého posudku, aj tak by bola úspora aspoň 1000€ za 2 roky splácania a to je už jedna lepšia dovolenka, tak prečo ich „darovať banke“?!

Svoju hypotéku nezabudnite aj výhodne poistiť, aby ste v prípade vážnejšieho úrazu a choroby nemuseli siahnuť na finančnú rezervu, prípadne aby pri tom najhoršom pozostalí neprišli o „strechu nad hlavou“ Viac som sa poisteniu hypotéky venoval v tomto článku.

Aj pri akomkoľvek inom zostatku hypotéky a úrokovej sadzby si urobte takúto kalkuláciu a zvážte refinancovanie novou bankou. Prípadne celú záležitosť nechajte na profesionála, ktorý vám kalkulácie aj samotné sprostredkovanie nového úveru urobí bezplatne a nebude vás to stať nič navyše, ako keby ste si banky „obehali“ sami. Spýtajte sa ho však pre istotu na množstvo zazmluvnených bánk a overte si to na web stránke firmy cez ktorú sprostredkovanie finančných produktov ponúka.