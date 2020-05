Pandémia nastavila zrkadlo finančnej gramotnosti slovákov

Koronavírus preveril finančnú situáciu slovenských firiem, domácností a jednotlivcov. Nikto z nás nevedel, ako dlho potrvajú opatrenia v boji proti vírusu, ktoré výrazne priškrcujú ekonomiku.

​ (Photo by Branimir Balogović on Unsplash)

Spôsobili dopytový aj ponukový šok v ekonomike a tým výrazne znižujú príjmy mnohých ľudí a firiem.

Každý dobrý hospodár vie, že v lepších časoch je potrebné si odložiť na tie horšie. Prieskumy však ukazujú, že finančná rezerva mnohých slovenských domácností nevydrží ani mesiac. Najčastejšie vraj vydrží na 2 – 3-mesačný výpadok príjmov. Ideálne by rezerva mala vystačiť aspoň na pokrytie 6 mesiacov výdavkov. Na druhej strane, sa výdavky ľudí v tejto situácii znížili. Množstvo služieb, ktoré boli Slováci zvyknutí využívať, bolo alebo stále je zatvorených. V posledných týždňoch a mesiacoch ste ušetrili za kino, wellness, posedenie pri káve či vychutnanie si jedla v kvalitnej reštaurácii, zatvorené sú aj bary, diskotéky a dalo by sa pokračovať. Výlet do prírody či na druhý kraj Slovenska vás zrazu bude stáť len pohonné hmoty a vodu, jedlo si kúpite výrazne lacnejšie predtým v supermarkete. Až teraz si mnohí, ktorí si počas roka neevidujú svoje výdavky, uvedomia, koľko ich tieto služby, bez ktorých sa dá žiť, reálne stoja.

Mnoho ľudí však má vysoké fixné výdavky na splátky hypotéky, úverov či lízingu. Tie by ideálne nemali tvoriť viac ako tretinu príjmu. Ľudia sa zadlžili v období, keď príjmy rástli a počítali s tým, že budú rásť aj naďalej. Módne bolo kúpiť si po skončení lízingu hneď nové auto. Množstvo ľudí si jednoducho navyklo na život na dlh. Je veľmi pravdepodobné, že ľudia po skončení pandémie zmenia svoje spotrebné správanie. Táto skutočnosť môže ohroziť veľa pracovných miest a tu sa ukazuje, že čo je dobre pre jednotlivca (nechať si napríklad nové auto 10 rokov) nemusí byť dobré aj pre spoločnosť. V tejto situácii je vhodné pouvažovať nad konsolidáciou úverov jedným výhodnejším. Viac som sa hrozbe novej ekonomickej krízy venoval už v januári 2019 v tomto článku.

V tomto čase sa zvýrazňuje aj dôležitosť kvalitného životného poistenia. Dobre nastavená poistná zmluva vás môže podržať pri dlhšej práceneschopnosti či pozostalých v prípade toho najhoršieho. Viac som sa tomu, ako by mala by mala vyzerať výhodne nastavená životná poistka, venoval napríklad v tomto článku.

Štát síce zahájil pomoc, ktorá sa vzťahuje na veľa ľudí, ktorých to finančne postihlo, no nie na každého a určite nepokryje celý výpadok príjmu. Preto sa znovu potvrdilo, že najlepšie je sa spoliehať sám na seba a dobre sa zabezpečiť dostatočnou rezervou, kvalitne natavenou poistkou a splátky úverov držať v rozumnej výške v pomere k príjmu.